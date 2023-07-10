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Саратовские дольщики выиграли спор с Фондом развития территорий в Верховном суде

Верховный суд встал на сторону обманутых саратовских дольщиков в споре с Фондом развития территорий. Об этом «Ъ» рассказал представитель истцов руководитель Федерального центра помощи дольщикам Антон Хайдуков.

Конкурсный управляющий энгельсского ЖК «Пляж» своевременно не включил граждан в реестр кредиторов — дольщики заявляли требования в суде в рамках процедуры банкротства. Часть из них суд включил до решения наблюдательного совета фонда достроить дом, часть — после. Дата заседания набсовета не разглашается, но те, кто попал в реестр после, не могут претендовать на квартиры — только на выплаты. А те из граждан, кто приобретал квартиры по уступке после начала банкротства, лишаются и жилплощади, и компенсации.

Суд первой инстанции посчитал, что граждан следует считать включенными в реестр на конкретную дату. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, как и Арбитражный суд Поволжского округа, изменил решение, отказав дольщикам числиться в реестре задним числом, чтобы не дискриминировать тех, кто с такими требованиями не обращался.

Коллегия ВС РФ, рассмотрев дело, согласилась с судом первой инстанции: граждане смогут получить жилье. Антон Хайдуков рассказал «Ъ», что решение Верховного суда следует считать прецедентом — оно поможет восстановить права десятков граждан по всей стране, оказавшихся в аналогичной ситуации.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Саратов» «Верховный суд изучит "Пляж"».

Никита Маркелов, Саратов

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