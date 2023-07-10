В Петербурге начался демонтаж стадиона «Олимпийские надежды» в Удельном парке

Стадион «Олимпийские надежды» на улице Аккуратора в Выборгском районе Санкт-Петербурга начали сносить в отсутствие разрешающих документов, сообщил в соцсетях со ссылкой на очевидцев депутат ЗакСа Борис Вишневский. Подготовка к демонтажу сооружения перед застройкой территории началась еще в марте.

«Демонтаж ведет ООО "Ригил", при этом, как сообщают жители, нет никаких разрешающих документов. Прошу прекратить снос и провести проверку ситуации»,— написал господин Вишневский в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июля.

Парламентарий отметил, что несколько раз обращался к губернатору города Александру Беглову с просьбой защитить стадион от сноса.

Напомним, новый спорткомплекс на месте стадиона собирается построить «Газпром» по договоренности со Смольным. Новое сооружение будет содержать в себе крытый футбольный манеж, легкоатлетическую и ледовую дорожки, спортзал и тренажерный зал с душевыми и раздевалками. Ранее жители города собирали подписи за сохранение стадиона и существовавших там 12 спортивных секций для детей.

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