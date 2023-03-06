В Петербурге начали сносить стадион «Олимпийские надежды»

В Петербурге началась подготовка к сносу стадиона «Олимпийские надежды» рядом с Удельным парком, рабочие приступили к строительству непрозрачного забора по периметру участка. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на активистов.

Ранее жители города собирали подписи за сохранение стадиона и существовавших там 12 секций, напомнили в движении «Красивый Петербург». «В силу расположения стадиона он был удобен для посещения детьми сразу из двух районов — Выборгского и Приморского»,— пишет «Активатика».

Как сообщили в Смольном, на время строительства тренирующихся на стадионе спортсменов переведут на другие спортобъекты. Так, конькобежцы академии переедут в ледовые залы на Мебельной улице и улице Маршала Новикова, а лыжники будут заниматься в Удельном парке.

Об обсуждении Смольного и руководства «Газпрома» сноса стадиона «Олимпийские надежды» на улице Аккуратова и строительства нового спорткомплекса стало известно в апреле 2022 года. Вице-губернатор Борис Пиотровский отмечал, что площадка станет центром спортивной жизни севера Петербурга и будет содержать в себе крытый футбольный манеж, легкоатлетическую и ледовую дорожки, спортзал и тренажерный зал с душевыми и раздевалками.

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