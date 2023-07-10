МегаФон сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году

Медианная скорость скачивания в Краснодаре составила 25,66 Мбит/с. Это лучший показатель среди всех операторов связи

Мобильная сеть МегаФона опубликовала итоги независимого исследования международной компании Ookla, которые основаны на замерах скорости мобильного интернета. Абоненты всех операторов делали такие тесты со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета как в целом по стране, так и в Краснодаре. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 25,66 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 92 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

Медианная скорость скачивания в сети в среднем по России составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. Сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи. По данному показателю МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%», — комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.

МегаФон первым внедряет новые технологии для абонентов. Так, в 2022 году оператор был признан лидером по развитию VoLTE в России — технологии звонков с мгновенным соединением и чистым звуком, а также первым дал доступ абонентам по всей стране к технологии VoWiFi.

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