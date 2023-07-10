Эксперты признали сеть «МегаФона» лучшей в стране

Фото: предоставлено пресс-службой «МегаФон»

Мобильная сеть «МегаФона» признана лучшей в России – оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla.



Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств. Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. «МегаФон» признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета «МегаФон» сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Компания улучшала и расширяла покрытие в городах, сельской местности, труднодоступных районах.

В Свердловской области только с начала года инженеры «МегаФона» модернизировали и построили свыше 100 базовых станций. Телеком-услуги были улучшены в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском, Первоуральске, Асбесте, Серове и других локациях. Недавно инженеры оператора в 3,5 раза разогнали интернет в екатеринбургском метро.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть»,— отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Исследование и подробная информация на сайте: https://www.megafon.ru/fastest/

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