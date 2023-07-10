Намеренная передозировка лекарствами могла стать причиной смерти сына самарского вице-губернатора

По одной из версий, причиной смерти 23-летнего Антона Кудряшова, сына вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова, стало самоубийство. Ряд источников «Ъ» сообщил, что Кудряшов-младший мог намеренно принять высокую дозу сильнодействующих лекарственных препаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Кудряшов

Фото: Баскетбольный клуб «Самара» Антон Кудряшов

Фото: Баскетбольный клуб «Самара»

О смерти сына регионального политика стало известно 8 июля. Информацию сначала разместила пресс-служба баскетбольного клуба «Самара», где работал Антон Кудряшов. По данным спортивной организации, сын вице-губернатора региона активно взаимодействовал с болельщиками клуба в социальных сетях.

Оба сына Виктора Кудряшова были известны своими оппозиционными взглядами. Старший сын Юрий, проживающий с 2021 года в Грузии, в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) не раз критиковал политику Владимира Путина и специальную военную операцию на Украине. После скандала он закрыл свою страницу. Незадолго до смерти младшего брата Юрий Кудряшов приехал в Самару. Он присутствовал на церемонии прощания с Антоном.

Антон Кудряшов в одной из групп в соцсети «ВКонтакте» ранее призывал не поддерживать внесение поправок в Конституцию РФ в ходе всенародного голосования. Он также был подписан на оппозиционные сообщества. На антироссийскую деятельность сыновей Виктора Кудряшова жаловался депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который передал эту информацию в прокуратуру. Данные проверки надзорное ведомство раскрывать не стало.

Евгений Чернов, Самара