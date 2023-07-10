Тепловые сети в Переславле собираются переложить не позднее 31 октября

В Переславле-Залесском Ярославской области определены подрядчики по 8 договорам на сумму в 436,9 млн руб., которые будут выполнять перекладку тепловых сетей в 5 и 6 микрорайонах города. Информация размещена в ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Авария на сетях

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Замена 15 км тепловых сетей в городе осуществляется в рамках концессионного соглашения. Поэтому, заказчиком работ выступает концессионер ООО «Городские коммунальные сети». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», учредителем ООО выступает переславский МУП «Сервис», а средства на ремонт концессионер получает в виде федерального займа под 3% годовых.

Подрядчики, которые займутся перекладкой тепловых сетей, определялись через запрос цен. Подрядной организацией по 4 договорам стоимостью 234,8 млн руб. выступить ООО «Яртехсбыт», зарегистрированное в Ярославле. Компания займется капитальным ремонтом тепловых сетей к гимназии на улице Менделеева, детским садам «Березка» и «Светлячок», участков теплотрассы в 5 микрорайоне Переславля.

Еще по 4 договорам стоимостью 204,1 млн руб. работы планирует вести ООО «Альянс-П», зарегистрированное в Ростове-на-Дону. Фирме из Ростовской области досталась модернизация участков тепловых сетей на Красной площади, улицах Комитетская, Советская, Проездная, Конная, Первомайская, Плещеевская, Горсоветском и Тайницком переулках, ведущим к школе №1, зданию скорой медицинской помощи, детской поликлинике, детскому саду «Дюймовочка».

В проектах контрактов обозначено, что подрядчик выполняет демонтаж трубопровода и строительных конструкций, устройство песчаной подготовки, монтаж строительных конструкций и трубопроводов тепловых сетей, в том числе транзитных трубопроводов в подвалах жилых домов.

«Работы по модернизации (капитальному ремонту) по всем объектам, должны быть выполнены: в части тепломеханики до 01 сентября 2023 года, в полном объеме работ по договору не позднее 31 октября 2023 года»,— отмечается во всех 8 проектах договоров, размещенных в ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

Андрей Иванов