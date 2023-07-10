В Екатеринбурге побит максимальный температурный рекорд трехлетней давности

По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в 16.00 метеостанция зафиксировала плюс 36 градусов, что выше показателя 10 июля 2015 года на 0,5. Аномальная жаркая погода продержится до 12 июля. «Температура воздуха 9–11 июля днем поднимется до 33-38 градусов, ночью ожидается 18-23. В середине недели жара спадет»,— рассказали в Уральском гидрометцентре.

МЧС предупредило о сильном ветре и крупных осадках. «10-11 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с»,— сообщили в пресс-службе.

По данным Уральского гидрометцентра 11 июля в Свердловской области ожидается до плюс 40 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах очень сильный ливень, гроза, град.

В Екатеринбурге ожидается 37-39 градусов тепла днем, 21-23 — ночью. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков

Ранее рекорд с максимальной температурой был зафиксирован 3 июня — плюс 32,5 градусов, что больше на 0,4, чем в тот же день 1936 года, когда был установлен прошлый рекорд.

Артем Путилов

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