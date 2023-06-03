В Екатеринбурге зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха с 1936 года

В Екатеринбурге обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 3 июня. Как поясняет telegram-канал "Погода в Екатеринбурге", в 14:00 метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +32.5°. Предыдущий реконд был установлен в 1936 году, когда температура воздуха составляла +32.1°.

Также сообщается, что в Екатеринбурге вечером 2 июня и ночью со 2 на 3 июня выпало 0.5 мм осадков, что стало первыми существенными осадками в городе за 33 дня, с ночи на 1 мая.

По данным уральского гидрометцентра, 4 июня в Свердловской области ожидается +27°…+32°, на севере до +22° днем и +13°…+18°, на севере до +8° ночью. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью на севере местами сильный. В отдельных районах гроза. В Екатеринбурге ожидается +28°…+30° днем и +16°…+18° ночью. Облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте