В Новочеркасске создадут завод рециклинга промышленных отходов за 1,3 млрд рублей

ООО «Эко-Восход» построит в Новочеркасском индустриальном парке комплекс по переработке строительных и промышленных отходов стоимостью 1,3 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано в рамках международной выставки «Иннопром-2023», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным властей, для реализации проекта выделена площадь более 6 тыс. кв. м. Здесь будут запущены линии по переработке строительных и промышленных отходов с последующим производством грунта, щебня, заполнителя для бетонно-щебеночных смесей, тротуарной плитки, малых архитектурных форм. Также на предприятии будут перерабатывать стекло.

«Продукция завода будет использоваться при строительстве зданий, сооружений и дорог, современных футбольных полей с искусственным травяным покрытием, детских игровых площадок и многих других изделий»,— цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Как писал ранее «Ъ-Юг», завод по рециклингу промышленных отходов в Новочеркасском индустриальном парке начали строить в январе текущего года. Здесь собираются запустить четыре производственные линии суммарной годовой мощностью 360 тыс. т продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «МК Эко-Восход» учреждено в 2020 году в Ростовской области. Компания занимается сбором неопасных и опасных отходов, обработкой и утилизацией. Владелец 100% уставного капитала с сентября 2022 года — Игорь Пелецкий, одновременно занимающий должность директора.

Анастасия Назарова