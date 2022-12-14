Восход вторичной переработки

Как стало известно «Ъ-Юг», компания «МК Эко-Восход» 16 января приступит к строительству комплекса переработки промышленных материалов и строительных отходов на территории Новочеркасского индустриального парка. В создание производства с широким спектром материалов переработки планируется вложить 1,3 млрд руб. Эксперты отмечают, что в новых реалиях рынки сбыта продуктов вторичной переработки сузились, что увеличит срок окупаемости проекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока проект «МК Эко-Восход» не вышел из этапа подготовки площадки

Фото: пресс-служба ООО «МК Эко-Восход» Пока проект «МК Эко-Восход» не вышел из этапа подготовки площадки

Фото: пресс-служба ООО «МК Эко-Восход»

Дату начала строительства комплекса переработки промышленных материалов «Ъ-Юг» сообщили в ООО «МК Эко-Восход». Первоначально предполагалось дать старт проекту 15 декабря. Как пояснили в компании, в настоящее время осуществляется подготовка площадки.

По информации представителя компании, участок для предприятия выделен в Новочеркасском индустриальном парке. Общая площадь комплекса составит 25,1 тыс. кв. м. Здесь собираются запустить четыре производственные линии суммарной годовой мощностью 360 тыс. т продукции. Вся техника и оборудование будут отечественного производства. Первую линию планируется ввести в марте 2023 года, а завершить строительство к концу года.

На первом этапе в проект планируется вложить 350 млн руб., в перспективе объем инвестиций может быть увеличен до 1,3 млрд руб.

Предполагается, что собственные средства «МК Эко-Восход» составят 10% от общей суммы, еще 50% вложит частный соинвестор, имя которого не называется, 40% — заемные средства.

«В рециклинге планируется использовать золошлаки, резинотехнические изделия, загрязненные грунты, бетонные смеси, стекло. В процессе переработки будем производить почвогрунты, щебень, фибробетоны, гипсостружечные плиты, гранулы для животных, тротуарную плитку, теплоизолированные трубы, жидкое стекло, металлический корд в виде металлолома, текстиль, резиновый порошок и крошку, кровельный материал», — рассказала директор по развитию КППО «Восход» Елена Пелецкая.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «МК Эко-Восход» учреждено в 2020 году в Ростовской области. Специализируется на сборе неопасных и опасных отходов, обработке и утилизации. Владелец 100% уставного капитала с сентября 2022 года — Игорь Пелецкий, одновременно занимающий должность директора. Предприятие входит в ГК «Промышленный Индустриальный Центр», которая также ведет подготовку к строительству экопромышленного технопарка в Азовском районе.

Эксперты отмечают, что в настоящее время произошло сужение рынков сбыта продукции вторичной переработки.

По словам директора по развитию ООО «Эко-Спас Батайск» Татьяны Баштыревой, это связано с уходом из России крупных траснациональных компаний, уделявших много внимания вторичной переработке, и отказом части зарубежных потребителей от сотрудничества с российскими предприятиями.

«На нашем предприятии мы фиксируем снижение оборотов до 30%. При таком положении срок окупаемости заявленного проекта стоимостью 1,3 млрд руб. составит не менее семи лет», — говорит участник рынка.

По мнению Татьяны Баштыревой, еще одной проблемой для предприятий вторичной переработки сегодня являются ограничения законодательной базы, не предусматривающей использование продуктов переработки в целом ряде отраслей — в пищевой, дорожно-строительной промышленности.

«Закон об экономике замкнутого цикла необходим, поскольку он позволит создать каркас циклической экономики, обяжет органы власти и бизнес перестраиваться под ресурсосбережение на новом управленческом уровне», — соглашается руководитель образовательной программы «Управление отходами производства и потребления» ИГСУ РАНХиГС, руководитель лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла Содном Будатаров. По его информации, сейчас в Госдуме РФ на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий утверждение собственных нормативных актов по обращению со строительными отходами для регионов России.

Анастасия Назарова