На трассе в Оренбуржье произошел разлив битума

Разлив битума на дорогу произошел в понедельник, 10 июня, в Оренбургской области. Происшествие случилось в дневное время на Нежинском шоссе в районе поселка Пригородный Оренбургского района. Об этом сообщает прокуратура.

«При перевозке жидкого битума грузовым автомобилем Volvo произошел прорыв запорного крана, в результате чего произошел разлив битума на дорогу и прилегающую к проезжей части территорию»,— говорится в сообщении.

Надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося. Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор Роман Матвеев выехал на место происшествия.

Ранее в соседней с Оренбуржьем в Самарской области нефть залила трассу М5. Это произошло из-за ДТП с грузовиком и иномаркой.

Георгий Портнов