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Госпитализация в отделение хирургии приостановлена в нижегородской больнице №35

В нижегородской больнице №35 приостановили госпитализацию в хирургическое отделение из-за протечки крыши во время дождей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Подтоплены несколько больниц в Нижнем Новгороде (№№28, 29, 30, 35, 39), Кстове, Павлове, Вознесенском, Ковернине, Богородске и на Бору. Медицинскую помощь оказывают в штатном режиме, последствия непогоды устраняются.

Дожди идут в Нижнем Новгороде с 8 июля. Из-за подтопления дорог ограничена работа трамваев и троллейбусов на нескольких маршрутах. Коммунальные службы откачали с улиц около 15 тыс. кубометров воды.

Елена Ковалева

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