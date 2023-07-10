Движение трамваев и троллейбусов в Нижнем Новгороде ограничено из-за ливня

В Нижнем Новгороде из-за сильного дождя приостановлена работа трамваев по маршруту №417 и троллейбусов по маршрутам №№ 2, 3, 5, 10, 15, 25. Троллейбусы №№ 4, 11, 14 курсируют по сокращенному маршруту от проспекта Октября до станции «Счастливая», сообщили в Центре развития транспортных систем.

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Дожди в Нижнем Новгороде идут с субботы, 8 июля. В воскресенье за шесть часов выпало около половины месячной нормы осадков, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Техника круглосуточно откачивает воду с улиц, рабочие расчищают ливневку.

Анастасия Еремина