В Самарской области усилят меры противопожарной безопасности

Усиление мер противопожарной безопасности планируется в Самарской области. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров чиновникам и профильным структурам на еженедельном оперативном совещании. Об этом сообщает региональное правительство.

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«Дмитрий Азаров подчеркнул: профильным ведомствам требуется взять на особый контроль территории, где риск возникновения пожаров наиболее высокий. Это касается как ряда сельских территорий, так и лесных массивов в городах»,— говорится в сообщении.

По словам главы региона, в области «есть территории, где периодичность возникновения пожаров больше». Речь идет о местах, где «работают сельхозпредприятия, случаются незаконные палы травы». Они должны быть взяты на особый контроль, а нарушители противопожарного режима – привлечены к ответственности, резюмировал Дмитрий Азаров.

Ранее в Самарской области ввели запрет на посещение лесов. Это связано с высокой пожарной опасностью в регионе (IV-V классы).

Георгий Портнов