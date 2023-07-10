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В белгородских детских садах введут учебные программы по гражданской обороне

Во всех образовательных учреждениях Белгородской области, в том числе школах и детских садах, введут образовательные программы по гражданской обороне и защите населения. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он поручил министерству образования через неделю отчитаться о планах по введению программ с 1 сентября. Они должны появиться не только в государственных образовательных учреждениях, но и в частных. Программы необходимо ввести в вузах, колледжах, школах, детских садах, а также в спортивных и культурных учреждениях.

«Мы должны формировать навыки собственной защиты и оказания помощи с самых первых лет жизни детей. Чем раньше сформируем навык, тем быстрее ребенок поймет, как ему действовать в сложной ситуации, поможет как себе, так и брату или сестре, или товарищу, который находится рядом»,— пояснил господин Гладков.

Только за 9 июля Белгородская область более 20 раз обстреливалась вооруженными силами Украины, никто из гражданских лиц не пострадал, обошлось без значительных разрушений.

Сергей Толмачев

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