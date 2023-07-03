Роспотребнадзор нашел в Петербурге единственный пригодный для купания водоем

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провело очередной мониторинг состояния качества воды водных акваторий (24 пляжа), расположенных на территории города. Как сообщили в надзорном ведомстве, было отобрано 144 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

В результате по состоянию на 3 июля гигиеническим нормативам в Петербурге соответствует качество воды лишь на одном пляже — озера Безымянного в Красносельском районе.

Остальные 23 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства, отметили в Роспотребнадзоре.

«Ъ-СПб» писал, что ранее ведомство разрешило для купания два водоема в Петербурге — Верхнее Суздальское озеро и Ольгинский пруд в Выборгском районе.

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