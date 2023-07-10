В Петербурге простились с главой Ленинградской федерации профсоюзов Владимиром Дербиным

Во Дворце труда в Санкт-Петербурге состоялось прощание с председателем Ленинградской федерации профсоюзов Владимиром Дербиным, рассказали 10 июля в пресс-службе Смольного.

На церемонию прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и другие.

Господин Беглов выступил с прощальной речью в зале Дворца, назвав покойного Дербина «настоящим патриотом Ленинграда». «Он всегда трудился в полную силу и отстаивал права и интересы людей труда. Его биография вместила в себя службу и путевым рабочим в трамвайно-троллейбусном парке, и председателем профкома крупнейшего объединения «Красная заря», и вице-губернатором Петербурга»,— заключил градоначальник.

Напомним, что Владимир Дербин умер 5 июля на 78-м году жизни. Причины смерти в пресс-службе Федерации профсоюзов не называются. Владимир Дербин являлся руководителем общественной организации с 2005 года. Ранее около девяти лет он был главой комитета по труду и социальной защите населения администрации Санкт-Петербурга. Ранее работал в руководстве обкома профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. При жизни получил грамоты губернатора Санкт-Петербурга, медалей «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» и «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также знака отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

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