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МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России – оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100х100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2Gи 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Ростовской области. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 31,12 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам почти 49 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Ростове-на-Дону – медианная скорость скачивания здесь равна 35,66 Мбит/с, и это также наибольшее значение среди всех операторов. Кроме того, высокие показатели были зафиксированы в Таганроге – 41,09 Мбит/с, Волгодонске – 43,36 Мбит/с, Батайске – 42,05 Мбит/с.

Компания укрепила лидирующую позицию в регионе благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор провел работы на более чем 50 объектах связи, из них порядка 30 базовых станций было запущено впервые.

Основано на анализе компании Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в Ростовской области за второй квартал 2023 г. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

МегаФон первым внедряет новые технологии для абонентов. Так, в 2022 году оператор был признан лидером по развитию VoLTE в России — технологии звонков с мгновенным соединением и чистым звуком, а также первым дал доступ абонентам по всей стране к технологии VoWiFi.

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МегаФон

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