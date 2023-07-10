Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Таиланд на «Москва Фест»

В рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в парке Горького состоялось открытие павильона Таиланда, в котором были представлены главные направления креативных индустрий страны: кино, анимация, мода, текстиль, ювелирное искусство, керамика и другие традиционные ремесла. Целью участия Таиланда в этом событии стало расширение культурных и деловых связей. Сасиват Вонгсинсават, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в Российской Федерации, отметил: «Наши страны связывают многолетние теплые отношения, наполненные глубоким уважением и взаимопониманием. Организация работы павильона Таиланда — очередной важный шаг к развитию тайско-российских отношений в сфере креативных индустрий. Мы видим большой потенциал в вопросе сотрудничества наших стран. Я считаю Россию надежным партнером, и, двигаясь в одном направлении, мы принесем благо обоим народам».

Предыдущая фотография
Jittrakarn

Jittrakarn

Basic Teeory

Basic Teeory

Ten Fingers

Ten Fingers

Sarran

Sarran

Thai Num Choke Textile

Thai Num Choke Textile

Thai Taffeta

Thai Taffeta

Kanz by Thaitor

Kanz by Thaitor

Следующая фотография
1 / 7

Jittrakarn

Basic Teeory

Ten Fingers

Sarran

Thai Num Choke Textile

Thai Taffeta

Kanz by Thaitor

На мероприятии были представлены ткани, созданные на базе Института текстиля Таиланда, а также продукция семи предприятий — как крупных, выпускающих ткани в промышленных масштабах, так и небольших компаний, создающих свои изделия вручную: Kanz by Thaitor, Thai Num Choke Textile, Thai Taffeta, Perma Corporation, Greenville Trading. Среди мастеров ювелирного искусства были показаны изделия, созданные лучшими мастерами страны: Ten Fingers, Food For Soul, Sarran, Basic Teeory, Jittrakarn. Секция «Кино и видеоигры» познакомила москвичей с фильмами и анимацией производства Таиланда: «Сила девяти богов» (The Legend of Muay Thai: 9 Satra); «Судьба любви» (Love Destiny: The Movie) и «Счастливого старого года» (Happy Old Year).

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...