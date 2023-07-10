Таиланд на «Москва Фест»

В рамках «Российской креативной недели. Москва Фест» в парке Горького состоялось открытие павильона Таиланда, в котором были представлены главные направления креативных индустрий страны: кино, анимация, мода, текстиль, ювелирное искусство, керамика и другие традиционные ремесла. Целью участия Таиланда в этом событии стало расширение культурных и деловых связей. Сасиват Вонгсинсават, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в Российской Федерации, отметил: «Наши страны связывают многолетние теплые отношения, наполненные глубоким уважением и взаимопониманием. Организация работы павильона Таиланда — очередной важный шаг к развитию тайско-российских отношений в сфере креативных индустрий. Мы видим большой потенциал в вопросе сотрудничества наших стран. Я считаю Россию надежным партнером, и, двигаясь в одном направлении, мы принесем благо обоим народам».
На мероприятии были представлены ткани, созданные на базе Института текстиля Таиланда, а также продукция семи предприятий — как крупных, выпускающих ткани в промышленных масштабах, так и небольших компаний, создающих свои изделия вручную: Kanz by Thaitor, Thai Num Choke Textile, Thai Taffeta, Perma Corporation, Greenville Trading. Среди мастеров ювелирного искусства были показаны изделия, созданные лучшими мастерами страны: Ten Fingers, Food For Soul, Sarran, Basic Teeory, Jittrakarn. Секция «Кино и видеоигры» познакомила москвичей с фильмами и анимацией производства Таиланда: «Сила девяти богов» (The Legend of Muay Thai: 9 Satra); «Судьба любви» (Love Destiny: The Movie) и «Счастливого старого года» (Happy Old Year).