Студии не теряют спрос

Застройщики перерастали уменьшать метраж жилья. К такому мнению пришли аналитики «Циана», просмотрев базу предложений в новостройках. Но если взять цифры, средняя площадь лотов в московских сделках выросла всего на метр, в то время как в Санкт-Петербурге на шесть. Как выяснил “Ъ FM”, девелоперы пока не готовы отказаться от компактных квартир, особенно в эконом-классе. Какие лоты есть на рынке? И чего ищут покупатели? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

От малогабаритного жилья Москва пока не откажется, уверяют собеседники “Ъ FM”.

Не поможет даже льготная ипотека, которую продлили до лета 2024 года. Она, конечно, позволила покупать квартиры просторнее. Но это временно, и тренд на уменьшение продолжится, уверен генеральный директор компании «НДВ Недвижимость» Александр Хрусталев:

«Курсовые колебания подтолкнут девелоперов как-то скорректировать цены. Они мельчат квартиры, делают качественное благоустройство, маржа уменьшается, но у застройщиков нет другого выхода. Все равно малогабаритное жилье в тренде. Люди, которые покупают такие объекты уже с отделкой, приходят практически без денег. Первоначальный взнос на компактную квартиру в Москве — 1-2 млн руб. В Московской области это может быть и 400 тыс. руб. Все остальное берется в ипотеку».

Под такой запрос и работают девелоперы. Только за последние три года средняя площадь московских квартир в активном предположении снизилась на 11 кв. м и составляет сейчас 49 кв. м. А то, что экспонируется в отрытом доступе, реальной картины не отражает, говорит директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев:

«Раньше могли все квартиры, которые есть в жилом комплексе сразу выставить на продажу. Какая сейчас у застройщиков система продаж?

На этапе старта своего проекта они выставляют наименее ликвидные объекты — это большие планировки, какие-то неудачные варианты и так далее.

По мере готовности можно продавать уже более ликвидные варианты с более высокой маржинальностью.Если брать однокомнатные квартиры — это в пределах 30-35 кв. м. Для двухкомнатных квартир — 50-55 кв. м».

Но таких ликвидных квартир, к примеру, однокомнатных в 30-40 кв. м в Москве на старте продаж практически не найти. Поэтому выбор падает на меньший метраж и чаще на студии. Их средняя площадь сейчас 22-25 кв. м. А кто-то находит и 17-метровые. Но дальше нарезать уже некуда, считает директор департамента развития продукта ГК ФСК Петр Кирилловский:

«Мы стараемся наши средние планировки удерживать в каком-то разумном метраже. Если говорить про комфорт-класс, то у наших конкурентов площадь в среднем составляет 40 кв. м, у нас — больше 50 кв. м. К нам обращался не так давно Минстрой, правительство Московской области за консультациями на тему квотирования количества студий. Правительство Московской области рассматривает возможность ограничить количество мелкогабаритных квартир в составе новых строящихся жилых комплексов».

Сократить число малогабаритного жилья в новостройках хотят не только власти, это понимают и сами девелоперы. И уже строят меньше студий в элитном сегменте. После начала СВО и ухода инвесторов, рынок затоварен такими лотами, добавляет директор управления элитной недвижимости Metrium Premium Анна Раджабова:

«Рынок поменялся. Сейчас компактные квартиры покупают для себя. Миниформат всегда популярен. Конечно, никто не хочет переплачивать за лишние метры, и любой застройщик последнее время очень большое внимание уделяет функционалу. То есть если есть возможность разместить три спальни на 130 кв. м, такие площади тоже пользуются популярностью. Но элитный сегмент — это квартира площадью 200 кв. м с тремя спальнями».

Современный покупатель ищет не квартиру, а пространство вокруг и внутри дома. Поэтому может сэкономить на своих метрах. А цены пока держатся на уровне 2022 года. По данным компании Metrium, в мае средняя стоимость кв. м в столичных новостройках составила 416 тыс. руб.

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