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Коммерсантъ FM
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Студии не теряют спрос

Почему девелоперы и покупатели пока не готовы отказаться от компактных квартир

Застройщики перерастали уменьшать метраж жилья. К такому мнению пришли аналитики «Циана», просмотрев базу предложений в новостройках. Но если взять цифры, средняя площадь лотов в московских сделках выросла всего на метр, в то время как в Санкт-Петербурге на шесть. Как выяснил “Ъ FM”, девелоперы пока не готовы отказаться от компактных квартир, особенно в эконом-классе. Какие лоты есть на рынке? И чего ищут покупатели? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

От малогабаритного жилья Москва пока не откажется, уверяют собеседники “Ъ FM”.

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Не поможет даже льготная ипотека, которую продлили до лета 2024 года. Она, конечно, позволила покупать квартиры просторнее. Но это временно, и тренд на уменьшение продолжится, уверен генеральный директор компании «НДВ Недвижимость» Александр Хрусталев:

«Курсовые колебания подтолкнут девелоперов как-то скорректировать цены. Они мельчат квартиры, делают качественное благоустройство, маржа уменьшается, но у застройщиков нет другого выхода. Все равно малогабаритное жилье в тренде. Люди, которые покупают такие объекты уже с отделкой, приходят практически без денег. Первоначальный взнос на компактную квартиру в Москве — 1-2 млн руб. В Московской области это может быть и 400 тыс. руб. Все остальное берется в ипотеку».

Под такой запрос и работают девелоперы. Только за последние три года средняя площадь московских квартир в активном предположении снизилась на 11 кв. м и составляет сейчас 49 кв. м. А то, что экспонируется в отрытом доступе, реальной картины не отражает, говорит директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев:

«Раньше могли все квартиры, которые есть в жилом комплексе сразу выставить на продажу. Какая сейчас у застройщиков система продаж?

На этапе старта своего проекта они выставляют наименее ликвидные объекты — это большие планировки, какие-то неудачные варианты и так далее.

По мере готовности можно продавать уже более ликвидные варианты с более высокой маржинальностью.Если брать однокомнатные квартиры — это в пределах 30-35 кв. м. Для двухкомнатных квартир — 50-55 кв. м».

Но таких ликвидных квартир, к примеру, однокомнатных в 30-40 кв. м в Москве на старте продаж практически не найти. Поэтому выбор падает на меньший метраж и чаще на студии. Их средняя площадь сейчас 22-25 кв. м. А кто-то находит и 17-метровые. Но дальше нарезать уже некуда, считает директор департамента развития продукта ГК ФСК Петр Кирилловский:

«Мы стараемся наши средние планировки удерживать в каком-то разумном метраже. Если говорить про комфорт-класс, то у наших конкурентов площадь в среднем составляет 40 кв. м, у нас — больше 50 кв. м. К нам обращался не так давно Минстрой, правительство Московской области за консультациями на тему квотирования количества студий. Правительство Московской области рассматривает возможность ограничить количество мелкогабаритных квартир в составе новых строящихся жилых комплексов».

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Сократить число малогабаритного жилья в новостройках хотят не только власти, это понимают и сами девелоперы. И уже строят меньше студий в элитном сегменте. После начала СВО и ухода инвесторов, рынок затоварен такими лотами, добавляет директор управления элитной недвижимости Metrium Premium Анна Раджабова:

«Рынок поменялся. Сейчас компактные квартиры покупают для себя. Миниформат всегда популярен. Конечно, никто не хочет переплачивать за лишние метры, и любой застройщик последнее время очень большое внимание уделяет функционалу. То есть если есть возможность разместить три спальни на 130 кв. м, такие площади тоже пользуются популярностью. Но элитный сегмент — это квартира площадью 200 кв. м с тремя спальнями».

Современный покупатель ищет не квартиру, а пространство вокруг и внутри дома. Поэтому может сэкономить на своих метрах. А цены пока держатся на уровне 2022 года. По данным компании Metrium, в мае средняя стоимость кв. м в столичных новостройках составила 416 тыс. руб.

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