Как и прогнозировал «Ъ-Сибирь», должность руководителя новосибирского управления Следственного комитета России занял генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев, ранее возглавлявший управление ведомства по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Указ о назначении Евгения Долгалева президент РФ Владимир Путин подписал 3 июля. Сегодня нового руководителя новосибирского управления СКР представили коллективу

Евгений Долгалев окончил в 1994 году Омский государственный университет, после чего работал в органах прокуратуры. В Следственном комитете он служит с 2007 года, с момента образования ведомства. В 2011 году Евгений Долгалев занял пост первого заместителя руководителя управления СКР по Омской области. В августе 2012 года указом президента РФ он был назначен на должность главы управления СКР по Алтайскому краю, в 2018-м году — руководителя хабаровского управления ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2021 года на пенсию вышел руководитель новосибирского управления СКР Андрей Лелеко, который занимал этот пост три года. После увольнения он вернулся в родной для него Екатеринбург.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Константин Воронов