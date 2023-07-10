В Петербурге выросла средняя зарплата курьеров

Средняя рыночная зарплата курьеров в Санкт-Петербурге, которые работают пешими, на велосипедах или самокатах, выросла за год до 45 тыс. рублей. Это на 3 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом и на 8 тыс. руб. — к 2021 году (+20 тыс. руб. к 2020-му соответственно). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками SuperJob.

Максимально же такие курьеры могут получать в Петербурге до 95 тыс. рублей — на 15 тыс. руб. больше, чем в 2022 году (также +20 тыс. руб. и +30 тыс. руб. к 2021 году и 2020 году соответственно).

Средняя рыночная зарплата водителей-курьеров в городе на Неве также увеличилась на 3 тыс. рублей и сейчас составляет 78 тыс. рублей. В 2021 году в среднем речь шла о сумме в размере 70 тыс. руб., а в 2020 — 55 тыс. рублей.

Максимальные же зарплаты курьеров на автомобилях в Петербурге, по данным сервиса, могут достигать 140 тыс. руб. — на 15 тыс. руб. больше, чем в 2022 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти половина (45%) компаний Петербурга планируют поднять до конца текущего года заработные платы своим сотрудникам.

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