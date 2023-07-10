В Белгородской области за неделю от обстрелов пострадало 71 жилое помещение

71 жилое помещение пострадало в Белгородской области от обстрелов ВСУ за неделю с 3 по 9 июля. Такие данные озвучили главы муниципальных образований в ходе сегодняшнего совещания. Также они рассказали о восстановлении поврежденного от атак со стороны Украины жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю от обстрелов не пострадала ни одна жилплощадь — всего с начала СВО были повреждены 969 помещений. По данным на 10 июля, из поврежденных 720 квартир восстановлены 716, а из 249 домов отремонтировали 241. Работы по оставшимся 12 жилым помещениям планируют завершить до 2 сентября этого года.

В Белгородском районе за последнюю неделю от атак со стороны Украины пострадали 12 домовладений — их планируется отремонтировать до 21 июля. Всего были повреждены 859 частных домов, 483 из них восстановлены. Также пострадали девять квартир — все они отремонтированы. Общее количество пострадавших от обстрелов жилплощадей - 868.

В Шебекинском городском округе за последнюю неделю было повреждено одно домовладение, всего — 3 759. Пострадали 1 434 частных дома, 523 из них восстановлено. Также повреждены 2 325 квартир, 249 их них отремонтированы.

В Грайворонском городском округе за последнюю неделю пострадали пять жилых помещений, всего — 781. Восстановлено 500 частных домов и 18 квартир.

В Валуйском городском округе за последнюю неделю от ударов ВСУ пострадали 53 жилых помещения, всего — 776. Повреждены 617 частных домов, из них восстановлены 382. Также пострадали 159 квартир, 103 из них отремонтированы.

В Краснояружском районе за последнюю неделю новых повреждений не выявлено, восстановлены все пострадавшие жилые помещения.

По итогам докладов губернатор Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Ивану Будлову проверить наличие расписок об отсутствии претензий у собственников восстановленного жилья во всех перечисленных муниципалитетах.

Что сегодня происходит в Черноземье после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Алина Морозова