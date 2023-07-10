Мэрию Ярославля обязали изолировать снежный полигон

Красноперекопский районный суд Ярославля обязал мэрию города провести гидроизоляцию земельного участка, на котором складируется снег, сделать систему локальных очистных сооружений, а также специальный земляной вал. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снежный полигон в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Снежный полигон в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура Ярославля подала иск об устранении нарушений в работе снежного полигона в феврале 2023 года. Земельный участок площадью 143610 кв. м., расположен за домом №72 по улице Гагарина, в районе завода «Ярославский технический углерод». Контрольные мероприятия на полигоне Росприроднадзор и прокуратура проводили неоднократно.

«Площадка для складирования снежных масс не оборудована гидроизолирующим покрытием, не огорожена, отсутствует система локальных очистных сооружений или ливневых стоков, обваловка, отходы размещаются непосредственно на земельный участок, что не исключает попадания загрязненного складируемого снега и талой воды на близлежащую территорию»,— отмечалось в иске прокуратуры.

В качестве основного ответчика по иску выступал собственник земельного участка — комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля. В КУМИ пояснили, что разрешение на складирование снега дается до определенной даты, которая на данный момент истекла. В МБУ «Горзеленхозстрой» признали, что снег с улиц Ярославля вывозится на полигон, но денег на выполнение требуемого прокуратурой обустройства у муниципального учреждения нет.

«Необходима разработка проектно-сметной документации и выделение целевого финансирования. В рамках муниципального задания в пределах выделенного финансирования выполняются работы по обеспечению контроля за приемом и складированием снега; регулярной очистке территории свалки после снеготаяния с последующим вывозом отходов на полигон ТБО; рекультивации после окончания использования данных участков»,— сообщили суду в «Горзеленхозстрое».

Суд согласился с доводами прокуратуры, что загрязненный снег на полигоне представляет опасность для окружающей среды и что сам земельный участок не удовлетворяет требованиям СанПин. Так же суд посчитал, что мэрия вновь может предоставить разрешение на складирование снега на полигоне, так как участок используется длительное время.

Потому Красноперекопский районный суд постановил оборудовать снежный полигон гидроизолирующим покрытием, системой локальных очистных сооружений, сделать земляной вал и ограждение. Работы должны быть выполнены в течение 6 мес. со дня вступления решения суда в законную силу. Мэрия Ярославля обжаловала вынесенное решение. 25 июля материалы апелляционной жалобы будут направлены в Ярославский областной суд.

Андрей Иванов