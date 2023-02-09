Прокуратура требует сделать стоки и дренаж на снежном полигоне в Ярославле

Прокуратура Ярославской области подала иск к мэрии Ярославля об устранении нарушений в работе снежного полигона. Об этом рассказали на брифинге в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Площадка для складирования снега находится в Красноперекопском районе Ярославля. Как показала проверка прокуратуры, территория не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию указанных площадок. В связи с этим прокуратура подала иск к мэрии Ярославля, департаменту городского хозяйства и МБУ «Горзеленхозстрой» по устранению нарушений.

«Обязать оборудовать данную площадку гидроизолирующим покрытием, системой очистных сооружений и ливневых стоков», — пояснила заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Кристина Бурыкина.

На данный момент иск находится на рассмотрении. Кроме того, в Брейтовском, Большесельском, Борисоглебском, Любимском, Мышкинском районах Ярославской области прокуратура выявила факты отсутствия мест для складирования снега.

Андрей Иванов