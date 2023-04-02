Глава Удмуртии Александр Бречалов впервые побывал в зоне проведения специальной военной операции. Видео оттуда он опубликовал на своих страницах в соцсетях. В одном из них он находится за рулем автомобиля «УАЗ», который транспортировали для бойцов из Удмуртии. Глава региона рассказал, как на передовой его угостили перепечами и что участники СВО обеспечены всем необходимым.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скрин видео vk.com Фото: скрин видео vk.com

На этой неделе глава Удмуртии Александр Бречалов впервые посетил зону СВО. О своих планах побывать в местах, где проходят службу бойцы из республики, он говорил в конце декабря 2022 года. В июле 2022 года глава региона ездил в Белгородскую область, где встретился с находившимися там военнослужащими и добровольцами из Удмуртии, но непосредственно в зону СВО он не выезжал.

Подробнее о своей нынешней поездке господин Бречалов рассказал накануне в эфире телеканала «Удмуртия». По его словам, в одном из подразделений бойцов из республики его накормили перепечами — традиционными удмуртскими пирожками с различной начинкой. Он отметил, что бойцы из Удмуртии помогают провизией и местным, а также выкопали баню почти на каждый взвод. «Было важно увидеть, как быт там устроен с точки зрения технического оснащения, вооружения. Сопровождал меня заместитель командующего группировкой "Днепр". У всех разные условия. Не буду называть населенные пункты, но есть подразделения, которые на самом "передке", там самое короткое расстояние через Днепр до нашего врага. Есть те, что подальше, и там лучше окопались, условия получше.

Конечно, выглядит все так очень благостно, но понятно, что мы очень рано выехали на передовую и чуть больше часа работали. Надо было уезжать, потому что нет гарантии, что не прилетит. В последующие дни я проезжал мимо Мелитополя, и туда два раза прилетали снаряды HIMARS, понятно, что это все зона повышенного риска»,— рассказал господин Бречалов.

По его словам, у военнослужащих «боевой настрой». Глава Удмуртии привез им специальные технические средства (тепловизоры, коптеры, бензопилы, дизельные генераторы), медикаменты, а также автомобиль «УАЗ» «буханка». На одном из видео, размещенных на страницах в соцсетях Александра Бречалова, он сидит за рулем этого автомобиля. Бойцам также привезли районные газеты из Удмуртии, в которых размещены приветы и слова поддержки участникам СВО.

Во время поездки для «отличившихся бойцов» организовали телемост с родными. Глава региона сказал, что организовать это было непросто, так как группу проходящих службу в СВО необходимо было вывезти в специальное место, где можно было связаться с Ижевском. Также Александр Бречалов принял участие в награждении бойцов из Удмуртии медалями.

В телеэфире Александр Бречалов также прокомментировал начавшиеся регулярные отпуска для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, объявленные в послании Федеральному собранию президентом Владимиром Путиным. По его словам, в Удмуртию уже приезжают мобилизованные и добровольцы на две недели. В частности, на этой неделе приехал и председатель гордумы Можги Андрей Чернов, отправившийся в зону СВО добровольцем осенью 2022 года. Ранее в Удмуртию после трех месяцев вернулся депутат госсовета Виктор Дьяков, который на сессии республиканского парламента 28 марта поделился впечатлениями от службы в зоне СВО.

Глава региона опроверг слухи о возобновлении мобилизации. По его словам, в зону СВО регулярно отправляют контрактников, которых набирают в Удмуртии. Добровольцы заявляли о желании уехать на Донбасс и до начала частичной мобилизации и по ее окончании. При этом в эфире он призвал желающих заключить контракт. В последние недели в Удмуртии от различных представителей власти и на официальных порталах размещается информация о наборе на военную службу по контракту.

Политолог Александр Балицкий считает, что любые подобного рода патриотические шаги сейчас воспринимаются положительно.

«Для губернатора сейчас это признак хорошего политического тона побывать в зоне СВО и встретиться с военнослужащими. И если раньше это было скорее факультативно, то сейчас обязательный признак поддержки руководителя региона действий Вооруженных сил РФ. Более того, губернатор приезжает не с пустыми руками, не на экскурсию, а с полезным для бойцов оборудованием, смотрит условия, в которых они находятся, что тоже важно сейчас показать, чтобы родственники увидели»,— отмечает эксперт.

Молодые и перспективные политические деятели тоже сейчас считают важным побывать в зоне СВО, продолжает господин Балицкий. Для них, помимо всего прочего, это возможность быть замеченным, обеспечить определенное восприятие их деятельности в патриотическом контексте, полагает эксперт.

Михаил Красильников