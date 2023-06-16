Петербург обновит парк устаревших «Метеоров»

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и «Радар ммс» подписали на полях Петербургского международного экономического форума 2023 соглашение о развитии водного транспорта в городе. Исполнение соглашения начнется с обновления парка теплоходов «Метеор 120Р», курсирующих в городе.

«Метеоры, которые сейчас эксплуатируются на водных маршрутах нашего города, достаточно возрастные. Средний возраст — более 30 лет. Нужно обновлять подвижной состав»,— прокомментировал глава комтранса Валентин Енокаев.

Ожидается, что на первом этапе город получит пять новых «Метеоров» на 120 пассажиров каждый. Они будут курсировать на одном из основных водных направлений Петербурга — из центра в Петергоф, Кронштадт и Стрельну.

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