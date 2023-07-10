В Петербурге впервые набирают популярность стартапы по кибербезопасности

Кибербезопасность впервые вошла в топ-3 самых популярных отраслей стартапов в Санкт-Петербурге. Лидирующие позиции среди петербургских стартаперов также занимают сферы e-commerce и AdTech и MarTech. Об этом свидетельствуют данные исследования центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub.

Как отмечают аналитики компании, на решениях в сфере электронной торговли сейчас фокусируются более 11,2% технологических компаний Петербурга. Проекты в AdTech и MarTech интересны 10,2% стартапов. На третьем месте по популярности у петербургских стратаперов разработка решений в области кибербезопасности (6%).

В целом по России, по данным аналитиков, наибольшее число стартапов (15,6%) по-прежнему запускаются в области FinTech, 11,9% развивают свои проекты в сферах медицины и здоровья, замыкает топ-3 кибербезопасность (6%). Эксперты отмечают рост числа решений на этом рынке: за первое полугодие 2023 года их количество удвоилось по сравнению с периодом за весь прошлый год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что основатель IT-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов основали в России закрытый паевый инвестфонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы

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