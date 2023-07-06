В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком

Авария с шестью пострадавшими произошла в Самарской области в минувшую среду вечером. Происшествие случилось на 908 км трассы М-5 «Урал» в 20:37 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» без прав на вождение ехал со стороны Самары в направлении Москвы и во время запрещенного на участке разворота столкнулся с большегрузом Renault 4Х2 рег 197 с полуприцепом Kassbohrer XS. В момент аварии фура перевозила пластиковые трубы длиной 6 м, весом 6,6 т.

В результате аварии пострадали водитель «ВАЗ-2110» 1989 года рождения и пятеро его пассажиров: женщина 1987 года рождения, девочка 2009 года рождения, женщина 1981 года рождения, девочка 2021 года рождения (ее перевозила на руках мать без специального удерживающего устройства) и девочка 2015 года рождения. Всем им, за исключением водителя и одной из пассажирок, назначено амбулаторное лечение. Автомобилист и сидевшая сзади него по центру женщина 1981 года рождения, которая не пристегнулась ремнем безопасности, доставлены в реанимацию.

Ранее в Самарской области пять человек пострадали в ДТП. Это произошло, когда легковой автомобиль съехал в кювет.

Георгий Портнов