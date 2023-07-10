Даниил Медведев догнал своих

В этом году на Wimbledon, продолжающемся в Лондоне, в четвертьфинале мужского одиночного разряда впервые сыграют сразу три россиянина. Это выяснилось после того, как к Андрею Рублеву и Роману Сафиуллину на этой стадии присоединился Даниил Медведев, чей соперник чех Иржи Легечка после завершения второго сета из-за травмы отказался от продолжения борьбы. Следующим соперником Медведева неожиданно стал дебютант лондонского мейджора американец Кристофер Юбэнкс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Для первого выхода в четвертьфинал Wimbledon Даниилу Медведеву (на фото) в матче с получившим травму Иржи Легечкой хватило всего двух сетов Фото: Reuters / Dylan Martinez Даниил Медведев и чех Иржи Легечка (справа) Фото: Reuters / Dylan Martinez Следующая фотография 1 / 2 Для первого выхода в четвертьфинал Wimbledon Даниилу Медведеву (на фото) в матче с получившим травму Иржи Легечкой хватило всего двух сетов Фото: Reuters / Dylan Martinez Даниил Медведев и чех Иржи Легечка (справа) Фото: Reuters / Dylan Martinez

В истории турниров Большого шлема до нынешнего Wimbledon был лишь один случай, когда сразу трем российским теннисистам удалось дойти до четвертьфинала в мужском одиночном разряде. Произошло это два года назад на Открытом чемпионате Австралии, где к Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву на этой продвинутой стадии неожиданно присоединился Аслан Карацев, лишь начинавший свое движение вверх в мировой классификации. С тех пор ближе всего к этому достижению россияне подобрались на прошлогоднем US Open, где Карен Хачанов был в полуфинале, Андрей Рублев — в четвертьфинале, а Даниил Медведев выбыл в четвертом круге. Но то, что рекорд будет повторен именно сейчас на Wimbledon,— в высшей степени неожиданно. Во-первых, травяной мейджор для российских мужчин всегда считался самым проблемным. Ранее до четвертьфинала на нем доходили лишь Евгений Кафельников, Марат Сафин (дважды), Михаил Южный и Карен Хачанов. Во-вторых, Хачанову сейчас потребовалась пауза из-за стрессового перелома нижнего отдела позвоночника, и приехать в Лондон он не смог.

Ключевым фактором, обеспечившим нынешний неожиданный результат, безусловно, стал сенсационный прорыв 92-й ракетки мира Романа Сафиуллина.

Рублев же с Даниилом Медведевым по большому счету пока просто подтверждают свой класс, действуя достаточно стабильно и солидно. Очередным соперником Медведева в понедельник стал Иржи Легечка — сравнительно новое лицо в первой полусотне. 21-летний чех попал туда, дойдя до четвертьфинала Australian Open, и в Лондоне после побед над двумя представителями топ-20 — аргентинцем Франсиско Серундоло и американцем Томми Полом — оказался в шаге от повторения этого достижения.

Свое искусство травяного тенниса Легечка показывал в самом начале встречи с Медведевым, когда сильно подавал и не боялся идти к сетке, где пару раз ювелирно сыграл с полулета. Однако как таковой интриги в игре практически не было, поскольку в начале первой партии россиянин сразу же сделал брейк, а после ее окончания Легечка, испытывавший проблемы с правой ногой, вызвал на корт врача. В данном случае медицина оказалась бессильна. Проиграв и второй сет, чех поздравил россиянина с его первым выходом в четвертьфинал Wimbledon. А через час выяснилось, что играть там Медведеву придется не с пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом, как ожидали многие, а с американцем Кристофером Юбэнксом, обыгравшим грека в пяти партиях. Этот худощавый теннисист ростом более двух метров впервые попал в основную сетку Wimbledon и демонстрирует очень рискованный, но пока весьма эффективный травяной теннис. Более того, беспроигрышная серия Юбэнкса достигла уже девяти матчей, поскольку на Wimbledon он прилетел с Мальорки, где в таком же экстремально атакующем стиле в первый день июля взял свой первый титул АТР.

А начинался понедельник на Wimbledon матчем, в котором к выходу в четвертьфинал была очень близка 16-летняя Мирра Андреева.

Примерно полтора сета опытнейшая американка Мэдисон Кис не понимала, как бороться с юной россиянкой, действовавшей на редкость спокойно и уверенно. Фирменный андреевский удар слева по линии, которым она раз за разом отвечала на выпады соперницы, явно действовал на нервы Кис, допускавшей большое количество невынужденных ошибок, проигравшей первый сет и уступавшей во второй партии 1:4 и 30:40 на своей подаче. Но тут американке наконец удалось нащупать ритм своих плотных атакующих ударов, среди которых выделялся мощный обратный кросс, а Андреева, видимо, немного потеряла концентрацию внимания, и вскоре ситуация в партии уравнялась. На тай-брейке же Кис сразу ушла вперед, Андреева догнала ее, но последние три очка все же остались за американкой. А после того как россиянка не реализовала брейк-пойнт в первом гейме третьей партии, финалистка US Open 2017 года уже окончательно завладела психологическим преимуществом.

Концовка для Андреевой получилась очень огорчительной. В последнем, восьмом гейме при счете «ровно» Андреева слегка поскользнулась и, неловко размахнувшись правой рукой, выронила ракетку, в результате чего получила замечание от судьи на вышке, нашедшей в действиях россиянки признаки недисциплинированного поведения. Поскольку это было уже второе подобное замечание, Андрееву лишили одного очка и Кис получила матчбол. Дебютантка Wimbledon пыталась спорить, но это, естественно, не помогло, и, уступив в заключительном розыгрыше, она не пожала руку арбитру на вышке. Несмотря на это поражение, досадное и в какой-то степени поучительное, Мирра Андреева провела превосходный турнир. Благодаря этому она через неделю со своего нынешнего 102-го места в рейтинге поднимется в район 65-й позиции и благодаря этому следующий чемпионат Большого шлема, US Open, впервые начнет уже не с квалификации, а сразу в основной сетке.

Финишировала в понедельник на этом турнире и Екатерина Александрова — последняя из российских теннисисток в одиночном разряде. Проведя на равных почти весь первый сет против второй ракетки мира, чемпионки Australian Open белоруски Арины Соболенко, она неожиданно расклеилась и всухую отдала вторую партию. Тем не менее в целом Александрова тоже может быть довольна своим выступлением: ведь она впервые в карьере дошла на мейджорах до 1/8 финала.

Евгений Федяков