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Коммерсантъ FM
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УФАС признало «Башспирт» нарушившим закон о конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Башкирии установило нарушение законодательства о конкуренции в действиях АО «Башспирт». Дело об антимонопольном правонарушении было возбуждено по материалам, поступившим из прокуратуры Кировского района Уфы.

В ведомстве обратили внимание, что на протяжении двух лет и девяти месяцев «Башспирт» заключал большинство договоров с единственным поставщиком. Так, в 2020 году были подписаны более 91% таких контрактов (около 1,1 тыс.), в 2021-м — почти 96% (1,3 тыс.), а за январь—сентябрь 2022-го — более 96% (872 договора).

В УФАС установили, что руководство холдинга в положении о закупках предусмотрело случаи, когда закупка может проводиться у единственного поставщика, ограничив максимальную стоимость контракта, но не установив годовой лимит. Документ позволял также «произвольно заключать договоры с любым поставщиком без конкурентных процедур» при условии, что стоимость закупки не превышала установленный лимит. При этом документами, подтверждающими приобретение товара, услуги или выполненных работ, могли стать кассовый или товарный чек-квитанция об оплате или иной документ, то есть расписка и т. п. В УФАС заключили, что таким образом была создана «возможность для вывода денег из организации, используя сомнительные отчетные документы».

По итогам рассмотрения антимонопольного дела «Башспирту» выдали предписание о необходимости прекратить нарушения до 1 октября 2023 года. Компания обязана внести изменения в положение о закупках и в пятидневный срок сообщить об этом в УФАС.

Отмечается, что 7 июня холдинг направил в антимонопольную службу проект нового положения о закупках, который свидетельствовал о готовности исключить из документа антиконкурентные нормы.

АО «Башспирт» на 100% принадлежит республике. Выручка «Башспирта» в 2022 году, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 31 млн руб.

Наталья Балыкова, Уфа

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