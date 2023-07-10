ФСБ задержала жителя Алтайского края за покупку средств скрытой видеофиксации

В Алтайском крае в отношении местного 51-летнего жителя возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По данным правоохранителей, в апреле 2023 года мужчина с целью слежения за человеком и получения личных компрометирующих сведений приобрел в интернете электронные часы и зарядное устройство. Фигурант дела был задержан во время получения посылки.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, изъятые из незаконного оборота предметы являются работоспособными специальными техническими средствами, позволяющими удаленно и скрытно получать информацию без ведома ее владельца, отметили в региональном управлении ФСБ.

Всего с начала 2023 года УФСБ России по Алтайскому краю пресечено восемь каналов поставок в регион специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В феврале этого года в Новосибирске суд признал 29-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб. Малозаметную беспроводную бескорпусную видеокамеру и мобильную гарнитуру он использовал при сдаче экзамена на право управления транспортным средством в отделе ГИБДД.

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Лолита Белова