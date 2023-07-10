«Жизнь стала налаживаться, появились серьезные заказы»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, в частности, как скульптор удостоился приглашения в Гвардейский манеж от Николая I.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Санкт-Петербург сегодня, Аничков мост и, конечно, знаменитые кони скульптора Петра Клодта. С ними связана одна пикантная история — якобы вместо гениталий у одного из животных вылеплено человеческое лицо. Говорят, это лик мужчины, соблазнившего жену Клодта. Скульптор таким образом отомстил.

Хотя есть сомнения в том, что супруга ему изменяла. По свидетельству современников, она была влюблена в него без памяти. Сам же Петр Карлович души не чаял в дочери своего учителя, скульптора Ивана Мартоса, автора памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Пытался даже свататься. В ответ получил категорический отказ по причине крайней своей бедности, а тут все-таки дочь академика. И Мартос съязвил: «Женись на моей племяннице, как раз сирота, за душой ни гроша».

Племянница Уля не сводила с Клодта глаз. Они подружились, девушка стала навещать молодого скульптора — чинила ему одежду, убиралась, расставляла на окне коняшек, которых Клодт лепил без остановки. А однажды подложила их дядюшке на дно волшебного сундука. Его Мартос, как ректор Академии художеств, раз в год относил на императорский совет, предварительно наполнив работами учеников, достойными сиятельного внимания. Понятно, что коняшки Клодта никогда не попали бы в сундук, если бы не Уля.

Кстати, их отношения с Клодтом, как это водится, переросли из дружбы в нечто большее, и они решили пожениться. Хотя жить пришлось в полуподвале, а ужинали часто хлебом и селедкой. И вот однажды в гости к ним вломился щегольски одетый офицер. «Барон Клодт фон Юргенсбург здесь проживать изволит? — загремел гость. И, увидев утвердительный кивок, продолжал. — Его Императорское Величество, увидев ваши конные скульптуры, пожелал пригласить вас в Гвардейский манеж!» От Николая I барон вернулся окрыленным. Жизнь стала налаживаться, появились серьезные заказы. Вот только, что случилось с одним из коней на Аничковом мосту, до сих пор остается загадкой.