В Белгородэнерго подвели промежуточные итоги проекта «Экотранспорт»: лидирует электромобиль

В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» прошел очередной тест-драйв в рамках проекта «Экотранспорт». Профильные эксперты и энергетики подвели полугодовые результаты сравнения эксплуатационных характеристик автомобилей на электричестве, бензине и газомоторном топливе.

Фото: Белгородэнерго

Участие в эксперименте принимают 18 бригад учета электроэнергии и оптимизации потерь. Ежедневно они преодолевают по городу свыше 50 км. Работу выполняют на всех трех категориях бригадных автомобилей. Ключевые характеристики эксплуатации – затраты на топливо, ремонт, приобретение расходных материалов – ежемесячно фиксируют и сравнивают с равной по классу техникой, чтобы в итоге определить, какой транспорт эффективнее в производственной деятельности. В качестве независимого эксперта выступает специалист по городскому альтернативному транспорту Константин Кошкин.

По результатам первого полугодия лучшие показатели показал электромобиль. На обслуживание шести машин на электротяге за это время ушло 30 тысяч рублей, 23 из которых – на электричество. К тому же, он комфортен и достаточно мобилен в стеснённых условиях городских улиц. Перспективой для развития такого транспорта должна стать хорошо развитая зарядная инфраструктура.

На втором месте автомобиль на газомоторном топливе, хотя по расходам на топливо он в шесть раз дороже электромобиля. Из преимуществ – газовое оборудование редко ломается, а в городе хорошо развита сеть заправок.

Замыкает рейтинг автомобиль на бензиновом двигателе. Затраты за эксплуатацию шести машин на бензиновом двигателе за полгода превысили 400 тысяч рублей, на один автомобиль – порядка 70 тысяч. Это в 2,5 раза больше, чем у авто на метане. К плюсам относятся высокая проходимость, возможность заправиться в любом населенном пункте, приобрести запчасти в любом автомагазине.

«Экономическая составляющая проекта для нас крайне важна. Мы оказываем услуги населению, снизить их себестоимость – наша главная задача. Сравнительный анализ использования всех трех категорий автомобилей покажет, на что мы будем ориентироваться, планируя стратегическое развитие автопарка на ближайшую перспективу. С другой стороны, безусловным лидером по экологии является электромобиль, за ним будущее, и поддерживать этот тип транспорта будем в любом случае», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала Антон Герасимов.