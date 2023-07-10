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В Самарской области обнаружили нарколабораторию

Вступил в законную силу приговор в отношении активного члена преступной группы, который изготавливал наркотики для продажи в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Ранее силовики установили, что участник преступной группы 1992 года рождения занимается изготовлением наркотиков в лаборатории. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

В конце минувшего года подозреваемого задержали. В итоге суд Промышленного района Самары признал мужчину виновным в преступлении по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ с и приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Самарской области был вынесен приговор по уголовному делу о незаконном производстве 37 кг наркотиков. Преступления были совершены с августа 2021 по март 2022 года.

Георгий Портнов

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