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Самарский областой суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве 37 кг наркотиков

Самарский областной суд вынес приговор самарцу, который организовал в доме производство наркотиков. Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств). Об этом сообщает прокуратура Самарской области. 

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С августа 2021 г. по март 2022 г. житель г. Самара, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, организовал в домовладении на территории Красноярского района Самарской области производство наркотиков с целью их последующего сбыта»,— говорится в сообщении. 

Из погреба частного дома правоохранители изъяли более 37 кг наркотиков, расфасованных в свертки и полимерные емкости. Подсудимого приговорили к 16 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сабрина Самедова

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