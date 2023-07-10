Автомобильный завод «УРАЛ» и «Россети Урал» будут вместе развивать грузовой электротранспорт

Сегодня в рамках выставки «Иннопром – 2023» на стенде Челябинской области генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев в присутствии Главы региона Алексея Текслера подписали соглашение о сотрудничестве.



Фото: предоставлены пресс-службой филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго»

Намерения сторон включают проведение опытной эксплуатации автомобиля «Урал» на электрической тяге, а также совместную фиксацию всех необходимых доработок для инновационной модели автомобиля. Планируется, что в опытную эксплуатацию компании «Россети Урал» после завершения разработки будет передан автомобиль-мастерская на шасси «Урал». Отметим, что новинка является первым шагом Автозавода «Урал» на пути выпуска машин с альтернативными источниками энергии.

Взаимодействие крупнейшей электросетевой компании и крупнейшего производителя грузовых автомобилей в регионе позволит не только создать условия для развития производства экологически чистого транспорта на электротяге и подтвердить возможность его применения в решении производственных задач электроэнергетики, но и снизить негативное воздействие автомобилей на окружающую среду.

«Поддержка уральских производителей при внедрении инноваций, которые будут полезны нашей компании, несомненный приоритет. Стоит подчеркнуть, что новую модель спецтехники мы планируем передать в одно из производственных отделений филиала «Челябэнерго» уже в 2024 году. Использоваться автомобиль будет в реальных условиях работы наших специалистов. Следующую модификацию более мощной модели мы планируем совместно протестировать в электросетевом комплексе «Россети Урал» в труднопроходимой местности в 2025 году. Уверен, что совместная работа двух крупнейших уральских компаний будет высокоэффективна и позволит вывести линейку экологически чистого грузового транспорта на российский рынок нашим партнерам», - отметил генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Фото: предоставлены пресс-службой филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго»

«Новая инновационная разработка будет работать практически беззвучно, а его двигатель не только очень тихий, но и в режиме электротяги не загрязняет воздух и не наносит вреда природе. Конкурентные преимущества разрабатываемой нами линейки сегодня широко востребованы в больших городах с высокой загазованностью. Предприятие намерено сохранить экологическую направленность в своей работе», - подчеркнул генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев.

Сегодня в компании «Россети Урал» используется около 1400 единиц спецтехники, основу автопарка составляют автогидроподъемники, бригадные автомобили, многофункциональные установки на шасси полностью отечественных производителей.

Напомним, компания «Россети Урал» вносит вклад в развитие рынка электротранспорта путем расширения электрозарядной инфраструктуры в регионе. Начиная с 2017 года филиалом «Россети Урал» - «Челябэнерго» введено в работу 13 электрозарядных станций на территории Челябинской области. Зарядные станции соответствуют всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности, подходят для всех существующих марок электромобилей. Кроме «Россети Урал», чьи ЭЗС появились одними из первых в регионе, зарядную инфраструктуру представляют также и иные крупнейшие компании и дилеры. На конец 2022 года общее число ЭЗС в Челябинской области составляет 44 шт.

В ближайшие годы компания «Россети Урал» планирует дальнейшее развитие ЭЗС. До конца 2025 года в Челябинской области планируется ввод в работу еще 7 станций.

Добавим также, что в конце прошлого года правительство России включило Челябинскую область в число регионов-участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством «дорожной картой». Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени в России собираются запустить не менее 72 тыс. зарядных станций.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. «Россети Урал» - открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

ОАО «МРСК Урала»