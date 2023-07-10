В Нижнем Новгороде за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Больше месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за сутки: в заречной части — 113 мм при норме 75,9 мм, в нагорной — 78 мм при норме 74,4 мм. Коммунальные службы откачали с улиц около 15 тыс. кубометров воды, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

«Ливень побил очередные погодные рекорды. Судя по прогнозу погоды, ливни пришли в город минимум на несколько дней. Все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий»,— написал господин Шалабаев в Telegram-канале.

Дожди идут в Нижнем Новгороде с 8 июля. Как ранее сообщалось, из-за подтопления улиц ограничена работа трамваев и троллейбусов на ряде маршрутов — транспорт опасно использовать, если уровень воды выше 12 см, сообщили в Центре развития транспортных систем.

Анастасия Еремина