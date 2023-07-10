Облсуд не разрешил прогулки подследственному директору структуры ЮУГГПУ

Челябинский областной суд не разрешил ежедневные прогулки и посещение больницы без согласования со следователем находящейся под домашним арестом директору профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУГГПУ) Елене Гнатышиной. Решение принято на заседании 10 июля, сообщает прокуратура региона.

Сторона защиты обвиняемой в получении взяток сотрудницы вуза пыталась обжаловать постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, которым срок домашнего ареста был продлен до 25 июля. Не возражая против продления, адвокаты просили смягчить условия и снять ряд ограничений. Однако областной суд с учетом позиции прокурора посчитал, что фигурантка может скрыться или воздействовать на свидетелей, поэтому отклонил доводы апелляционной жалобы.

Елену Гнатышину задержали в апреле этого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).По версии следствия, в 2021-2022 годах директор структуры ЮУГГПУ получала, в том числе через посредника – своего заместителя, взятки от студентов за обеспечение успешной защиты государственной итоговой аттестации без фактического присутствия. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заместителя директора института Антона Семченко сотрудники ФСБ задержали в конце января. Еще одним фигурантом уголовного дела о получении взяток от студентов является проректор ЮУГГПУ Павел Рябчук. Оба находятся под домашним арестом.

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