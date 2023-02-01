Суд отправил замдиректора института ЮУГППУ под домашний арест

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУГППУ) Антону Семченко, задержанному по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает прокуратура региона, поддержавшая соответствующее ходатайство следователя.

Обвиняемый пробудет под домашним арестом как минимум до 30 марта 2023 года. Сторона защиты ходатайствовала о разрешении прогулок, но получила отказ. По данным прокуратуры, замдиректора института ЮУГППУ с февраля 2019 по февраль 2020 года получил от студента взятку в 37,5 тыс. руб. за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Фигурант признал вину.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вторым фигурантом дела о взятках от студентов является проректор ЮУГППУ. По данным СМИ, это Павел Рябчук, которого сотрудники ФСБ задержали в рабочем кабинете.