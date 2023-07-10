Сбитая 9 июля над Донецком ракета была нацелена на военный аэродром в Морозовске

Целью атаки украинской ракеты на территории Ростовской области в минувшие выходные был военный аэродром в Морозовске, сообщил в ходе доклада командующему объединенной группировкой войск генерал армии Валерию Герасимову начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены три ракеты, атаковавшие керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет»,— отчитался Виктор Афзалов.

Атаки были нанесены ракетами С-200 и их аналогами.

Напомним, днем 9 июля в Ростовской области система ПВО сбила ракету в районе между Каменском и Донецком. Осколки снаряда повредили кровлю двух зданий в Донецке. Среди жителей региона пострадавших нет.

Анастасия Назарова