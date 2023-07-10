Над Донецком в Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

Днем 9 июля рядом с городом Донецком в Ростовской области была сбита украинская ракета. Никто из жителей города не пострадал, но осколки повредили кровлю нескольких строений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка: на ЦОФе и Двадцатке»,— написал губернатор.

Повреждены кровли одного дома и летней кухни на ул. Лизы Чайкиной и на ул.Флотской. Работы по восстановлению кровли пострадавших зданий должны провести в понедельник.

Анастасия Назарова