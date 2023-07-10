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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары до +41°С

Оранжевый уровень опасности объявлен в понедельник в Самарской области в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«До конца дня 10.07.2023 в юго-восточных районах Самарской области ожидается сильная жара +40, +41°С»,— говорится в сообщении.

В связи с этим жителей региона призывают соблюдать питьевой режим и не находиться долго под солнцем. Кроме того, в регионе запрещено разводить открытый огонь.

Ранее в Самарской области ввели запрет на посещение лесов. Это связано с высокой пожарной опасностью в регионе (IV-V классы).

Георгий Портнов

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