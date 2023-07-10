На УАЗе запустят производство компактных малотоннажных грузовиков

Производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo стартует в текущем году на промышленной площадке УАЗ. Также в 2023-2025 году будет налажен выпуск новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Ульяновской области Алексей Русских с директором ПАО «СОЛЛЕРС» Николаем Соболевым на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ульяновской области

«В указанный период планируется развернуть производство полного цикла. Также по соглашению предполагается локализация производства высокотехнологичных автокомпонентов»,— говорится в сообщении.

Суммарный объем инвестиций в проект равен не менее трем млрд руб. Будет создано 500 новых рабочих мест. ПАО «СОЛЛЕРС» является собственником Ульяновского автомобильного завода. Ранее стало известно о том, что Ульяновская область договорилась о сотрудничестве с «Группой ГАЗ».

Георгий Портнов