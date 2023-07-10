Ульяновская область договорилась о сотрудничестве с «Группой ГАЗ»

Развитие сотрудничества и расширение промышленной кооперации планируется между Ульяновской областью и «Группой ГАЗ». Соответствующее соглашение подписали губернатор Алексей Русских и президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. Об этом сообщает глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«Первые закупочные сессии у региональных производителей автокомпонентов для нужд "Группы ГАЗ" планируем провести уже в этом году. Хорошая возможность загрузить дополнительными заказами наши предприятия малого и среднего предпринимательства»,— говорится в сообщении.

Кроме того, соглашение предусматривает развитие Ульяновского моторного завода (УМЗ), который входит в «Группу ГАЗ». В перспективе предполагается открытие базовой кафедры на площадке УлГТУ для целевой подготовки специалистов под нужды предприятия.

Также губернатор Алексей Русских планирует встретиться с директором дивизиона «Коммерческие автомобили» «Группы ГАЗ» Андреем Софоновым на площадке промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Стороны намерены обсудить пошаговый план реализации соглашения.

Ранее стало известно о том, что более 20 предприятий Ульяновской области заинтересовали их коллег из Татарстана. Об этом стало известно во время в b2b-сессий в Казани.

Георгий Портнов