«Не время сейчас с президентом Турции ссориться»

Стала известна реакция МИД РФ на выдачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Как сообщают турецкие СМИ, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках телефонного разговора указал коллеге Хакану Фидану, что подобные действия не являются положительным шагом. Согласно ранее достигнутым договоренностям, украинские пленные бойцы «Азова» должны были оставаться в Турции вплоть до окончания боевых действий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недоволен намерением Москвы не продлевать зерновую сделку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Турцию. Главным результатом стало заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой, президент Турции много говорил о том, что всячески добивается мира — активно ведет переговоры со всеми участниками конфликта. В графе «достижения» он, в частности, указал зерновую сделку, которая буквально спасает мир от голода. И, кроме того, Эрдоган заявил, что ждет Владимира Путина в августе, чтобы обсудить насущные дела с глазу на глаз.

Украинский лидер, со своей стороны, отметил военное сотрудничество с Турецкой Республикой. Известно, что на Украине скоро начнется строительство двух заводов по производству ударных беспилотников типа Bayraktar. В Москве на все это отреагировали сдержанно, отметив, что поездка Путина в Турцию вроде бы не планировалась. Собственно, Эрдоган был единственным, кто об этом сообщил.

И вот по прошествии менее чем двух суток выяснилось, что командиры некой страшной и запрещенной в России организации торжественно вернулись на Украину, где их встречал лично президент Зеленский и руководители его офиса. При том что, согласно условиям освобождения из российского плена, они должны были оставаться на турецкой территории вплоть до завершения боевых действий.

Получается, Эрдоган нарушил договоренности, если не сказать жестче. Это очень похоже на демарш и международный скандал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так и заявил: да, похоже на то, что договоренностям это противоречит. Вскоре, правда, состоялся телефонный разговор глав МИД двух стран. Подробностей особых нет, отмечается лишь, что указанный выше вопрос обсуждался. Наверное, была попытка как-то объяснить свою позицию, сгладить острые углы. Что же случилось? Мы ему выиграть выборы помогали, отсрочку по платежам на газ предоставили, а он черной неблагодарностью отвечает?

По крайней мере, должен быть повод для подобных действий. Первое, что приходит в голову, это именно зерновая сделка. Не зря ведь она упоминалась на указанной выше пресс-конференции. Данные соглашения для Турции и лично для Эрдогана очень важны как по финансовым, так и по политическим причинам. А РФ хочет все это прекратить. Наверное, в Анкаре считают, что партнеры и союзники так не поступают. Кроме того, мы знаем, что периодически звучат в России некие голоса: мол, давайте Константинополь вернем — прогоним Эрдогана и его войско из Азии и с Кавказа. Не может такое понравиться коллегам и партнерам.

К тому же и без зерновой сделки разногласий немало, просто они не на виду. Взять хотя бы Ливию, Сирию и Южный Кавказ — интересы двух стран так или иначе пересекаются. Россия зависит от Турции, впрочем, и Турция зависит от России, но вот кто больше, сказать сложно. Однако через турецкую территорию осуществляется транспортная логистика, она необходима Москве на фоне санкций. Если все это перекрыть, будет неприятно.

Не время сейчас с Эрдоганом ссориться. Как известно, в 2015 году у нас случилось серьезное охлаждение отношений, но после этого стороны достаточно быстро помирились. Почему? Потому что бизнес этого требует, и народ наш российский очень уважает турецкие курорты. А, может, поступок Эрдогана — часть новой сделки, о которой мы не знаем? Может быть, что-то новое готовится, некий прорыв к миру? Не будем гадать, сейчас всякое возможно, но больше кажется, что все это со знаком минус, нежели плюс.

Как бы то ни было, впереди много интересных событий. И что можно сказать точно, Реджеп Тайип Эрдоган после переизбрания вернулся к активной деятельности. Возможно, мы увидим совсем другого Эрдогана и новый курс Турецкой Республики.

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