Партия «Родина» выдвинула 20 кандидатов на выборы депутатов ульяновского Заксобрания

Партия «Родина» решила участвовать в выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области седьмого созыва. Региональное отделение организации представило в избирательную комиссию региона список из 20 кандидатов. Об этом сообщает ульяновский облизбирком.

Ранее Партия ЛДПР выдвинула Виктора Бута как одного из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Перед этим он вернулся из американской тюрьмы, в которой находился по обвинению в контрабанде оружия и поддержке терроризма.

Георгий Портнов