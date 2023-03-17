Более 20 предприятий Ульяновской области заинтересовали их коллег из Татарстана

Представители предприятий Ульяновской области в составе региональной делегации, посетившей в пятницу Казань, приняли участие в b2b-сессиях с бизнесом Татарстана. «Более 20 предприятий Ульяновской области заинтересовали коллег из Татарстана своими компетенциями по механообработке, штамповке, композитным материалам, производству режущего инструмента», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области, ООО «Хайер индастри РУС» (Набережные Челны, входит в китайскую корпорацию HAIER, производство бытовой электроники и электротехники) «планирует запуск на предприятиях Ульяновской области производства крупносерийной некритичной микроэлектроники»; ООО «Полихим Системс» (Набережные Челны, пенополиуретановых систем, клеев) прорабатывает вопросы совместной деятельности с ульяновским ООО «Агрегат – ПК», а также сотрудничества с ульяновской компанией ООО «М-Штамп» (штамповка, порошковая металлургия); ООО ПКФ «Технодеталь» (Набережные Челны, производство автокомпонентов) намерено сотрудничать с ульяновским ООО Легато» в сфере механообработки; компания «ГранцТехник» (ООО, Ульяновск, ПОЭЗ, лазерная обработка деталей) прорабатывает возможность сотрудничества с ПАО «КАМАЗ» в восстановлении штампов штамповочного производства и лазерной плавке. ПАО «КАМАЗ» также рассматривает вопрос кооперации с известной ульяновской компанией «Мидаус» (ООО, разработка и производство специализированных датчиков давления) в части поставок датчиков для различных автомобильных систем, а также для автоматической коробки передач. Также ПАО «КАМАЗ» планирует бизнес-партнерство с ООО «УАЗ - штамповочное производство» (дочерняя компания ульяновского автозавода ООО «УАЗ») в части услуг штамповки, с ООО «Легато» – по изготовлению штамповой оснастки с ООО «Димитровградский картонно-бумажный комбинат» – в вопросах поставки гофрокартона.

Вопросы сотрудничества с предприятиями региона также обсуждались с руководством АО «Казанский вертолетный завод». Кроме того, достигнуты предварительные договоренности по будущим перевозкам для бизнеса Татарстана в рамках постоянно курсирующего контейнерного поезда «Ульяновск – Чэнду (Китай)».

Сергей Титов, Ульяновск