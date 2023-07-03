В Самаре горожане выступили против реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта

Ряд жителей Самары выступил против реконструкции ул. Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до ул. Ново-Садовой. Это следует из заключения администрации Октябрьского района города по итогам публичных слушаний. Документ опубликован на сайте мэрии.

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Согласно заключению, в публичных слушаниях участвовали десять человек. Одна из них, Ненашева С.И., выступила против изъятия земли у жителей частного сектора для расширения дороги.

Еще одна участница, Крылова Н.В., посчитала, что грузовая переправа должна быть перенесена в другое место. Поэтому она сочла строительство и расширение дороги нецелесообразным.

Кроме того, участник слушаний Саетов Р.Р., направил чиновникам коллективное заявление от местных жителей, в котором содержится просьба «рассмотреть возможность сохранения нежилого здания площадью 19 кв.м., этажность 1 по ул. Тельмана д. 1 / Лейтенанта Шмидта, которое используется для удовлетворения нужд и потребностей жителей ул. Тельмана».

Ранее в Самаре проект реконструкции ул. 22 Партсъезда вынесли на публичные слушания. Работы планируется провести от ул. Солнечной до пр. Кирова.

Георгий Портнов